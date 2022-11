Il Comune di Palermo rende noto che gli uffici del Settore Risorse Immobiliari, in via Astorino 36, oggi resteranno chiusi per Covid. È quanto si legge in una nota. La sanificazione sarà effettuata domani, 24 novembre, e gli uffici riapriranno venerdì 25 novembre prossimo, come sottolinea la nota.

