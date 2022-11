Palermo, rissa alla festa di battesimo: feriti anche padre e nonno della neonata

Festa di battesimo finisce in rissa nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo. Per festeggiare la nascita di una bimba è stata organizzata un banchetto in un locale nel quartiere al centro del capoluogo. La serata sarebbe trascorsa tranquillamente, dagli antipasti sino al brindisi finale. Dopo il conto in attesa di uscire dal ristorante gli animi si sarebbero surriscaldati. Il titolare del ristorante ha chiuso i battenti poco prima della mezzanotte, mentre gli invitati alla cena avrebbero continuato a discutere animatamente in mezzo alla strada. E’ scoppiata una rissa. Sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Tra i medicati anche il padre e il nonno della neonata.

