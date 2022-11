Palermo, assaltato il Paghi Poco di via Roccella: i rapinatori fuggono con 500 euro

La polizia indaga su una rapina messa a segno nel supermercato Paghi Poco in via Gustavo Roccella, dove due persone hanno minacciato i cassieri facendosi consegnare i soldi, circa 500 euro. Due tentativi di rapina si sono verificati in via Ida Catelluccio (ai danni di un supermercato Ard) e in via Eugenio L’Emiro, in un negozio di casalinghi. La reazione dei dipendenti ha messo in fuga i rapinatori.

In tutti e tre i casi gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

