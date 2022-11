Palermo, vandali alla stazione Notarbartolo: ascensore fuori uso e poi riparato, indagini

Atto vandalico alla stazione Notarbartolo, a Palermo. L'ascensore, indispensabile per disabili e persone fragile per poter accedere ai binari 2 e 3, è stato messo fuori uso con il danneggiamento della fotocellula.

Il disagio è durato per qualche ora, ma si è fatto sentire eccome, tanto che diversi pendolari, disabili, anziani e genitori con passeggini, avevano scritto a Trenitalia e ai comitati pendolari per esprimere il forte disappunto per quanto successo. "I passeggeri su sedia a rotelle, o comunque non in grado di servirsi di scale, non hanno possibilità di un accesso in autonomia ai treni lungo i binari di stazione, ma si presuppone che questi siano raggiungibili con un percorso senza barriere (in piano / con ascensore / con rampa). Niente di tutto questo", si legge in una nota mandata a Comitato Pendolari Siciliani.

Il guasto all'ascensore della stazione Notarbartolo è comunque stato riparato dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana nel giro di poche ore, ma l'atto vandalico rimane e sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori del gesto.

