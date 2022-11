Rapinati in poche ore a Palermo due farmacie e un grande magazzino

Due rapine sono state messe a segno in due farmacie a Palermo. Il primo colpo nell’esercizio commerciale in via Pietro Scaglione dove sono entrati due giovani armati di pistola. Hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi. Nel corso della rapina è stato esploso un colpo di arma da fuoco che si è conficcato nel muro. Altra rapina nella farmacia in via Besio. Anche qui in azione due giovani che si sono diretti alla cassa e hanno portato via l’incasso. I colpi hanno fruttato alcuni migliaia di euro. Una terza rapina è stata messa a segno alla Ovviesse in via Leonardo da Vinci. Anche qui in azione due ragazzi armati di coltello che si sono impossessati dei soldi in cassa e poi sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

