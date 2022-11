Palermo, i bambini riparano il totem distrutto dai vandali all’ottava circoscrizione

Il totem dell'ottava circoscrizione, distrutto durante la notte nella sede di via Rosario Fileti a Palermo, è stato riparato in tempo da record. A risistemare i cartelli ci hanno pensato i bambini e i ragazzi delle scuole Damiani Almeyda, Abba e Alighieri, guidati dagli artisti Luca Mannino e Igor Scalisi Palminteri.

“Palermo città bellissima e contraddittoria – dice Mari Albanese, consigliera dell’ottava circoscrizione –. Le ragazze e i ragazzi non si sono lasciati abbattere dal triste atto vandalico, anzi hanno dato esempio di come sia importante amare la bellezza e avere speranza nel futuro. C'è bisogno di credere nella cultura della legalità e lasciarsi guidare dalle stelle, per usare le parole che hanno scelto per il murale”.

Nello stesso palazzo di via Fileti, una traversa di via Ammiraglio Rizzo, oltre all'ottava circoscrizione del Comune di Palermo, sempre a pianterreno, si trovano una scuola materna, un asilo nido, servizi sociali, l'anagrafe e un distaccamento della polizia municipale.

