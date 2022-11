Brucia un oleificio a Villagrazia di Carini, a causare l'incendio una stampante

Un incendio è divampato la scorsa notte a Villagrazia di Carini, nel palermitano, in un oleificio. Le fiamme sono partite da un ufficio nel frantoio di via Angelo Morello. Sono intervenuti i vigili del fuoco dopo che i residenti hanno chiamato la sala operativa segnalando la presenza di una coltre di fumo nero che usciva dallo stabilimento. Il rogo è stato innescato da un corto circuito. Pare che sia partito tutto dal malfunzionamento di una stampante. Le fiamme sono rimaste circoscritte agli uffici e non hanno intaccato l’impianto di molitura delle olive.

