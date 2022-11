Scontro tra due auto in viale Strasburgo a Palermo: ferito in ospedale, disagi al traffico

Scontro tra due auto in viale Strasburgo, di fronte la sede siciliana della Rai, con una delle due vettura che si è cappottata. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti, a Villa Sofia: non è in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito dall'infortunista della polizia municipale, che ha effettuato i rilevi, alla base dell'incidente si sarebbe stata un'incomprensione tra chi era alla guida della due auto. Indagini in corso. Il traffico nella zona è stato rallentato per circa un'ora e mezza, con forti disagi per gli automobilisti.

