Palermo, entra in albergo e ruba da una stanza: caccia al ladro con l'ausilio delle telecamere

Ha approfittato di un attimo di distrazione del portiere d’albergo per entrare in una stanza e rubare ad un cliente soldi, cellulare e alcuni oggetti. La polizia indaga su un furto avvenuto in pieno giorno in un albergo nella zona di piazza Giulio Cesare (stazione centrale) a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo è entrato e si è diretto in una stanza al primo piano. Ha aperto la porta e portato via quanto trovato. Poi è fuggito. Solo alla fine il portiere ha visto uscire di corsa il ladro e ha lanciato l’allarme. Sono in corso le indagini per risalire all’autore del colpo anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della struttura e presenti nella piazza.

