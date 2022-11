Incidente a Termini Imerese, scontro tra bus e moto: un ferito in ospedale, traffico bloccato

Incidente a Termini Imerese, in via Garibaldi. Scontro tra un autobus di linea e una motocicletta, intorno alle 7.45 di questa mattina. Secondo quanto ricostruito, uno dei due mezzi non avrebbe rispettato un segnale stradale, ed è così avvenuto l'impatto. L'uomo in sella allo scooter è rimasto ferito e trasportato all'0spedale di Termini: non si conoscono le sue condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico della zona è rimasto subito paralizzato, con gravi ripercussioni per gli automobilisti che stavano per andare a lavoro. Via Garibaldi è infatti un punto nevralgico per raggiungere uffici e scuole, e dunque i disagi sono veramente tanti. Il personale della polizia municipale sta cercando di ridurre al minimo gli ingorghi e contemporaneamente fare i rilievi del caso per iniziare le indagini sull'incidente.

