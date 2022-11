Un autocarro che trasportava vetro è andato in fiamme sull’autostrada Palermo Catania tra Altavilla e Trabia. Il traffico è rimasto bloccato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi e gli operai dell’Anas per ripristinare la sede stradale.

