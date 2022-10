Treni sovraffollati sulla Palermo-Punta Raisi, i pendolari: "Aumentare le corse"

Ancora polemiche per i ritardi e per i treni sempre pieni sulla Palermo-Punta Raisi e sulla metropolitana. Si è tenuto all'assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità un tavolo di confronto della Regione con i Comitati e con le rappresentanze dei consumatori. Focus dell'incontro l'orario 2022-2023 e le riduzioni di capacità programmate per il 2022-2023.

"Dopo nostra richiesta riguardante le criticità enormi emerse sul passante nell'ultimo mese, dal 19 è stato inserito un nuovo treno , in partenza alle 7:20 da Isola delle Femmine per Palermo Centrale - dice Giacomo Fazio, presidente del Ciufer - Treno che effettuerà tutte le fermate, che si inserisce tra i due programmati. Il problema è che si tratta di una situazione tampone. Il passante ha bisogno di potenziare le corse, essendo in costante aumento la frequenza ed in prospettiva in crescita esponenziale. Serviranno almeno 3 treni ogni ora".

Il vero problema, secondo il comitato, è rappresentato dalla limitazione insita nel contratto di servizio, che limita a 10,9 milioni di Km/treno l'attuabilità in tutta la rete siciliana. "Tanti linee hanno necessità di incremento. Quindi va superato tale limite, reperendo ulteriori corposi fondi.", conclude Fazio.

© Riproduzione riservata