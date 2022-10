Commemorazione dei defunti a Palermo: viabilità, orari e messe nei cimiteri

Aperture straordinarie per visitare i propri cari e cambio della viabilità nelle strade limitrofe ai cimiteri, in occasione della commemorazione dei defunti a Palermo.

Cimitero dei Rotoli, viabilità

L’Ufficio Traffico del Comune di Palermo ha emesso una ordinanza in vista della commemorazione dei defunti che prevede la limitazione temporanea della circolazione delle auto per i giorni 1 e 2 novembre.

In particolare il provvedimento interessa l'istituzione del senso unico di marcia nelle vie limitrofe al cimitero dei Rotoli, ovvero via Belmonte, via Papa Sergio, via Cardinale Massaia, via Vergine Maria, piazza Bordonaro e via Bordonaro. In via Papa Sergio sarà istituito per quei giorni il divieto di sosta con rimozione coatta per 20 metri immediatamente dopo lo sbocco di via Papa Pio X, in direzione Acquasanta e sul lato destro del senso di marcia.

Gli orari di apertura del cimitero dei Rotoli

Sempre ai Rotoli di Palermo, in previsione del maggiore afflusso di gente, è prevista l'apertura straordinaria del cimitero nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 novembre, in cui sarà possibile l'accesso dalle 8 alle 17.

Per domani e lunedì (30 e 31 ottobre), invece, restano invariati gli orari; dalle 8 alle 14.

Cimitero di Sant'Orsola, cambiano gli orari

In occasione della commemorazione dei defunti il cimitero di Sant'Orsola di Palermo estenderà l'orario di apertura a partire dall'1 novembre e fino al 6 novembre: il camposanto rimarrà aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 16.30.

Nei giorni 1 e 2 novembre, inoltre, saranno sospese tutte le tumulazioni e sarà vietato l'ingresso dei carri funebri e di qualsiasi altra auto.

A Sant'Orsola aumenta anche il numero delle messe, questo il calendario:

1 novembre: alle 9.30, alle 10.30, alle 12

2 novembre: alle 9 celebrazione con l'arcivescovo Corrado Lorefice, alle 11 e alle 12

