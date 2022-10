Palermo, due auto e rifiuti bruciati in pochi minuti nella zona della stazione centrale

Due auto bruciate questa notte (27-28 ottobre) nel giro di venti minuti e a pochissima distanza l'una dall'altra, nella zona della stazione centrale, a Palermo. Una vecchia auto rossa in via Patricolo e un'altra utilitaria in via Pisacane sono andate a fuoco. I due roghi sono stati subito spenti dai vigili del fuoco, che, sempre in quella zona, hanno dovuto anche spegnere un incendio di rifiuti in corso Tukory. Le forze dell'ordine dovranno adesso accertare se vi sia una mano comune sia per l'incendio delle auto sia per quello dei rifiuti.

