Palermo, continuano gli incendi di cassonetti: fiamme al Villaggio Santa Rosalia

A Palermo continuano gli incendi di cassonetti stracolmi di rifiuti, soprattutto in periferia. Gli ultimi, in ordine di tempo, nello scorso week end, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia.

I vigili del fuoco, allertati dai residenti, sono dovuti intervenire. In fiamme sia la spazzatura dentro ai cassonetti che i cumuli di rifiuti sull'asfalto che creano delle discariche abusive. In tutto sono stati otto i cassonetti andati in fiamme.

C'era stata una piccola pausa nelle settimane scorse, ma adesso sembra che la situazione sia di nuovo Calda. Nessuno dimentica i week end con gli incendi nel quartiere Zen, in viale Michelangelo e a Borgo Nuovo. Sia allo Zen che a Borgo Nuovo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte perché i roghi hanno interessato i cassonetti in diverse strade.

Ovunque stesse scene: fiamme altissime e nube nero-grigiastra. Cattivo odore in tutte le zone, con grande pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Alcuni rifiuti, se bruciati, producono, infatti, fumi che se inalati sono molto nocivi.

Sempre nelle scorse settimane si erano verificati sempre a Borgo Nuovo e a Brancaccio. Anche in questa occasione i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere le fiamme in diverse strade dei due quartieri.

