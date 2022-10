Palermo, rubato l'impianto di videosorveglianza in piazza Puglisi

Rubato e vandalizzato parte dell’impianto di videosorveglianza non ancora entrato in funzione in piazzetta Beato padre Pino Puglisi a Brancaccio a Palermo. I ladri hanno portato via il gruppo di continuità e l’interruttore di sgancio dell’impianto che Open Fiber sta realizzando installando le telecamere per l’impianto sta passando i cavi per il collegamento. Un intervento è stato richiesto per contrastare tutti gli atti vandalici che si ripetono nella zona.

«Come si dice, al peggio non c’è mai fine - dice Maurizio Artale presidente del centro Padre Nostro - Ieri sera passando dalla piazzetta mi sono accorto del furto. Dal Comune di Palermo ci hanno assicurato che entro poche settimane Open Fiber passerà i cavi e installeranno le telecamere».

