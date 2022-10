Montelepre, ha un incidente senza casco e patente. Multa da 7.000 euro a una ragazzina

Non solo lo spavento, il ferimento e i danni nello scontro con un altro ciclomotore. Per una minorenne troppo «disinvolta» alla guida è arrivata la batosta: non aveva l’età per stare in sella (87 euro), ovviamente mai conseguita la patente (5.100), niente assicurazione (altri 866 euro), era senza casco protettivo (83), il mezzo non era mai stato revisionato (519) e si portava dietro pure un passeggero senza casco (83). Totale della multa che dovranno pagare i suoi genitori: settemila euro.

Due i giovani feriti e portati in ospedale dopo l’incidente. È successo qualche giorno fa sulla strada provinciale che collega Montelepre a Partinico, nei pressi di un pericoloso incrocio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, la conducente, una diciassettenne con a bordo un passeggero, stava percorrendo la via Passo Carrozza quando, dopo essersi immessa sulla Provinciale, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un altro ciclomotore che proveniva dalla vicina Partinico.

