Palermo, giovane colpito da una rara leucemia: appello per un donatore di midollo

Serve aiuto immediato per Francesco, giovane palermitano di 25 anni, affetto da leucemia linfoblastica acuta. Si cerca un donatore, o una donatrice, per effettuare un trapianto di midollo osseo che è la sua unica speranza per curare questo male arrivato all’improvviso il 22 agosto di quest’anno.

I donatori, o le donatrici, devono avere le seguenti caratteristiche: tra i 18 e i 35 anni, che godano di buona salute e con un peso non inferiore ai 50chilogrammi. Coloro che hanno le caratteristiche appena indicate possono eseguire il test che verifica l’eventuale compatibilità per la donazione del midollo osseo e, quindi, salvare la vita del venticinquenne.

Il primo step per diventare donatore, o donatrice, di midollo osseo prevede un normalissimo prelievo di sangue, in gergo tecnico chiamato “tipizzazione”. Al fine di fare ciò si possono contattare i seguenti recapiti telefonici: 0916802772, oppure 0916802981. È possibile contattare questi numeri, che appartengono al laboratorio HLA dell’ospedale Cervello di Palermo, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16.

© Riproduzione riservata