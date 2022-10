Incidente durante una gita fuori porta a Partinico, giovane motociclista nel burrone: è grave

Drammatico incidente stradale nella zona di Partinico, tra Pioppo e Borgetto. Un motociclista di 25 anni, originario della provincia di Trapani, è uscito di strada finendo in un burrone, pare nel corso di una gita tra amici, quelle che si fanno tra motociclisti la domenica. L'allarme è stato lanciato da uno dei compagni di viaggio, che ha avvertito i carabinieri.

Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco e dopo dal personale del 118. Il venticinquenne è adesso ricoverato in condizioni gravissime al Civico di Partinico. indagini dei carabinieri della compagnia di Partinico per stabilire la dinamica.

Due persone intanto sono rimaste ferite in incidenti stradali avvenuti a Palermo. uno in viale Regione e l'altro in via Messina Marine: per fortuna nessuno è in gravi condizioni.

