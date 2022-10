Covid, in Sicilia la curva è in calo: 1520 i nuovi positivi, calano i ricoveri

Sono 1.520 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.689 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.608. Il tasso di positività è al 12%, in diminuzione rispetto al 12,9% di ieri. La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 21.104 con un aumento di 132 casi. I nuovi guariti sono 1.387, una la vittima, che portano il totale a 12.224.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 284, 7 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 18, lo stesso numero di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 368 casi, Catania 334, Messina 239, Siracusa 147, Trapani 166, Ragusa 93,

Caltanissetta 65, Agrigento 79, Enna 29.

Covid in Italia

Sono 40.563 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 41.712 di ieri e soprattutto i 45.705 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 229.140 (ieri 233.084) con un tasso di positività che dal 17,9 scende al 17,7%.

I decessi sono 84 (ieri 81), per un totale da inizio pandemia di 178.359.

Le terapie intensive scendono di 9 unità (ieri -3) e con 25 ingressi del giorno diventano 242 in tutto; i ricoveri sono 37 in meno (ieri +69), per un totale di 7.025. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi anche oggi è la Lombardia con 7.983, seguita da Veneto (5.167), Piemonte (4.341), Lazio (3.657) ed Emilia Romagna (3.573). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.254.633-

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 48.592 (ieri 42.037) per un totale che sale a 22.541.598. Gli attualmente positivi sono 8.116 in meno (ieri -415) e diventano 534.676, di cui 527.409 in isolamento domiciliare

