Aggredisce un vigilante e ferisce alcuni poliziotti, un giovane arrestato a Palermo

Ha aggredito un vigilante della Ksm e tre agenti di polizia di Stato per questo i poliziotti del commissariato Brancaccio hanno arrestato un giovane nigeriano di 27 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’arresto è avvenuto nei pressi del parcheggio del centro commerciale Leroy Merlin a Palermo. Dopo avere picchiato il metronotte il giovane è fuggito, ma è stato ritrovato nel parcheggio del centro commerciale. Qui ha iniziato ad aggredire con calci, pugni e morsi i poliziotti che sono riusciti a bloccarlo. Gli agenti sono finiti al pronto soccorso per essere medicati. La prognosi per tutti è di quattro giorni

