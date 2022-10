Palermo, tutti i divieti nelle strade della mezza maratona

Tra il Politeama e Mondello due percorsi da 21 e 10 chilometri, ottocento atleti in gara e 14 nazioni rappresentate Mezza maratona, oggi - domenica 16 ottobre - strade chiuse e... auto posteggiate Davide Ferrara Ventuno chilometri (più dieci) da percorrere su due tracciati solo in parte comuni, ottocento atleti in gara e 14 nazioni rappresentate. Come dire: se state leggendo questo articolo dopo le 9 del mattino e avete preso l’auto, è già troppo tardi.

Per la nona edizione dell’International half marathon, che si articolerà nell’ormai classico percorso tra Mondello - partenza e arrivo - e il centro città, in particolare la zona del Politeama, non ci sono alternative: niente auto, a meno che non sia assolutamente indispensabile, e a prezzo di code e giri complicati. La gara, che sarà valida quale terza prova del circuito internazionale Running Sicily, comporterà la chiusura delle strade attraversate dagli atleti. Dalle 6,30 fino alle 12,30, infatti c’è il divieto di sosta e rimozione coatta in piazza Vittorio Veneto (la Statua), via dell’Artigliere, via del Granatiere, via Libertà, piazza Castelnuovo, via Turati, viale Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, via Paolo Giaccone, via Sebastiano Bosio, piazza dei Quartieri, via della Favorita. E ancora largo Willy Brandt, via Mater Dolorosa e piazza Pallavicino. La chiusura al traffico, invece, comincerà dalle 9,30 e fino alle 12,30 saranno chiuse al transito veicolare viale Regina Elena - luogo della partenza, all’altezza del locale La Sirenetta - viale Margherita Savoia, viale Diana e viale Ercole. Gli atleti proseguiranno poi per piazza dei Quartieri, via Case Rocca, piazza Leoni, via dell’Artigliere, via del Bersagliere, via del Granatiere, piazza Vittorio Veneto e via Libertà. Attenzione alle strade che confluiscono nelle vie oggetto del percorso: queste, infatti, saranno dotate del segnale che indica «strada senza uscita». Così, allo stesso modo, il traffico sarà chiuso in via Carducci, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo - giro di boa della maratona - largo Willy Brandt e viale Principe di Scalea. Ovviamente, è garantita la viabilità nelle piazze e strade limitrofe, che rimarranno aperte al traffico.

Anche le piste ciclabili delle vie coinvolte sono state interdette all’utilizzo fino alla durata dell’intera manifestazione.

Il personale di sicurezza, che coadiuverà i vigili della polizia municipale posti alla sicurezza degli atleti e al controllo del rispetto dei divieti, saranno facilmente riconoscibili, accompagnati da una segnaletica mobile che comunicherà ai cittadini gli orari in cui i transiti saranno vietati e gli eventuali percorsi alternativi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE