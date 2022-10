Palermo, pedone travolto da un camion mentre attraversa la strada in via Messina Marine

Travolto da un camion mentre attraversava la strada. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Messina Marine, a Palermo, proprio di fronte al Buccheri La Ferla. Il pedone investito, un uomo di 48 anni, ha riportato fratture e contusioni in varie parti del corpo. Per lui la prognosi è di 30 giorni.

L'incidente è avvenuto quando erano da poco trascorse le 22.30. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante viaggiava in direzione di Ficarazzi, non è ancora chiaro se la persona investita stesse attraversando sulle strisce pedonali che comunque erano a brevissima distanza da dove è avvenuto l'impatto.

Sul posto intervenuta la polizia municipale per i rilievi e verificare la dinamica di quanto accaduto. Gli uomini della sezione infortunistica stanno anche acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Meno di un mese fa, il 17 settembre, a pochi metri dall'incidente di ieri sera, al Foro Italico, due coniugi furono investiti da una Fiat Punto bianca mentre erano in procinto di attraversare la strada lungo il marciapiedi di Villa Giulia, poco dopo l'incrocio con via Lincoln.

Nell'impatto fu la donna, di 55 anni, a riportare le ferite più gravi e trasportata in codice rosso, anche in quella occasione, all'ospedale Buccheri La Ferla. Nessuna conseguenza invece per il marito.

© Riproduzione riservata