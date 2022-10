Cinisi, incendio danneggia il deposito e l'abitazione del titolare dell'impresa D'Amore

Un incendio ha danneggiato un deposito di materiale edile e l’abitazione del titolare dell’impresa D’Amore a Cinisi. I danni ammontano ad oltre 100 mila euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato ore per spegnere le fiamme.

Sul rogo indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire da quale punto sia partito l’incendio e cosa lo abbia innescato. L’area del deposito e dell’abitazione è recintata e dotata di impianto di videosorveglianza. I militari dell’Arma, oltre ad ascoltare il titolare dell’impresa edile, hanno acquisito i video delle telecamere per stabilire, anche grazie alla relazione dei vigili del fuoco, le cause del rogo. I danni provocati dall’incendio non risultano coperti da alcuna polizza assicurativa.

