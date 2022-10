Scommesse on line, a Caccamo scoperta una stanza segreta con un pc senza licenza

Una stanza segreta è stata realizzata per nascondere i pc per raccogliere in modo abusivo le scommesse sui grandi eventi sportivi. Per entrarci il titolare della sala giochi doveva solo pressare un bottone, nascosto sotto il suo bancone.

I carabinieri e i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli hanno denunciato e sanzionato il gestore di una sala giochi di Caccamo che dovrà pagare 255 mila euro all’erario.

I militari e il personale dell’Adm sono tornati nella sala giochi dove già ad agosto erano state sequestrate alcune slot machine non autorizzate. Nell’attività sono stati trovati e sequestrati quattro computer che erano stati messi a disposizione dei clienti che così avrebbero potuto fare le loro puntate su partite di calcio, basket, tennis e altro ancora. Anche il pc del titolare è stato sequestrato.

© Riproduzione riservata