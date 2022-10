Palermo, truffa sui fondi Ue per l'agricoltura: in 60 verso il processo

La Procura europea ha chiuso l'inchiesta per la presunta corruzione e truffa ai danni dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione sui fondi per l'agricoltura: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari porta la firma dei pm Calogero Ferrara e Amelia Luise che adesso dovranno decidere se disporre o meno il rinvio a giudizio per 60 persone, compresi i legali rappresentanti di tre società, accusati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, abuso d’ufficio, falso, distruzione e occultamento di atti e rivelazione di segreto d’ufficio. tra loro vi sono dirigenti e impiegati dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e degli Uffici intercomunali dell’agricoltura, oltre a imprenditori e professionisti. L'operazione risale allo scorso 28 giugno quando, su ordine del gip di Termini Imerese, in 12 finirono agli arresti domiciliari e altri dieci all’obbligo di firma. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Fabio Geraci

