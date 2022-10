Auto contro guard-rail in autostrada: muore una giovane donna all’altezza di Cefalù, due i feriti

Incidente mortale oggi lungo l’autostrada Palermo Messina, all’altezza di Cefalù. Per cause ancora da accertare, un’auto è finita contro il guard-rail. Il bilancio è di una giovane donna morta e un’altra ragazza gravemente ferita.

Sembrerebbe che ci sia anche una terza persona che è rimasta ferita. Lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza dell’Hotel Costa Verde.

Continua così la scia di sangue in Sicilia. Proprio ieri a Partinico, ha perso la vita Antonino Ortoleva, di 17 anni. Nella notte, due giovani a bordo di una Honda Sh sono finiti contro un palo in cemento in via Principe Umberto. Mentre Ortoleva è morto, il passeggero di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo è in coma farmacologico con un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.

Notizia in aggiornamento

