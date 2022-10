Palermo, ristorante in centro ruba il gas con l'allaccio abusivo alla rete: denunciato il titolare

Gli agenti del commissariato Libertà di Palermo hanno scoperto un furto di gas ai danni della rete pubblica da parte di un’attività di ristorazione del centro cittadino. Il titolare è stato denunciato.

In relazione ad accertamenti esperiti da tecnici del settore, è emerso che il titolare dell’esercizio beneficiasse di un allaccio abusivo alla conduttura del gas della rete pubblica, posta sul retro dell’attività commerciale, in un’area di pertinenza condominiale.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che, in passato, fosse stata avanzata una richiesta di fornitura di gas in ragione della quale la ditta erogatrice avrebbe avviato ma non definito l’installazione di una tubazione, diramata dalla conduttura della rete primaria. Nelle more della definizione di tale richiesta, con l’installazione di un contatore abusivo, il presunto reo avrebbe provveduto a raccordare una preesistente tubatura, attraverso l’utilizzo di flessibili, alla tubazione dell’attività di ristorazione, favorendo così l’approvvigionamento di gas proveniente dalla rete pubblica.

In corso di accertamento se l’allaccio abusivo sia stato realizzato dall’attuale o dalla precedente gestione dell’attività di ristorazione. Ciò che appare certo, sottolinea la polizia, è che attualmente il locale beneficiava di una indebita percezione di erogazione di gas. Il nome del ristorante e quello dell’imprenditore non sono stati divulgati.

