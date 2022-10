Bonus psicologo, in Sicilia boom di richieste: presentate oltre ventimila domande

Boom di richieste per accedere al bonus psicologico in città e in provincia ma è allarme per l'aumento di prestazioni da parte di presunti esperti che non hanno i titoli per esercitare la professione.

Secondo i dati forniti dall'Inps, le domande per l'erogazione del beneficio presentate in Sicilia sono 21.085, di queste ben 6.414 solo nel Palermitano, il numero più alto registrato in tutta l'Isola.

«È un chiaro segnale - afferma il presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D’Agostino - di quanto i cittadini abbiano bisogno di stare bene sotto il profilo psicologico, respingendo inoltre il luogo comune secondo cui si rivolge allo psicologo solo chi ha un disturbo mentale».

Ma attenzione ai "falsi" esperti. «Abbiamo pensato a una campagna informativa che durerà due settimane – sottolinea D’Agostino -. E’ fondamentale affidarsi a professionisti competenti: per poterlo verificare è sufficiente controllare l’albo sul nostro sito www.oprs.it.

