Il boss Rinella torna libero, ora può rientrare a Trabia

È uscito dal carcere il capomafia di Trabia, Diego Rinella, arrestato nell’operazione Black cat. La motivazione è il fine pena, fa sapere l’avvocato difensore, Luigi Mattei. A seguito dell’annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione, è stato ricelebrato il processo d’appello che ha rideterminato la pena senza l’aggravante del riciclaggio all’interno dell’associazione mafiosa, prevista dall’articolo 416 bis. La pena, dunque, è stata rideterminata e ridotta da 17 anni e 8 mesi a 14 anni 4 mesi. Per i reati, considerati dal Tribunale «in continuazione», il capomafia aveva già scontato 8 anni di carcere per vecchi fatti di mafia (2005) e 6 anni e 4 mesi per il Black cat; pertanto ha raggiunto il fine pena, visto che il capomafia trabiese era finito di nuovo dietro le sbarre il 31 maggio 2016, sei anni e 4 mesi fa.

Un servizio di Fabio Lo Bono sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata