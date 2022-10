Palermo si mobilita per le donne iraniane, stasera flash mob in piazza

«Dispiace leggere che alcuni partiti si siano intestati il flashmob di questo pomeriggio. La manifestazione odierna è per le donne iraniane, per la loro disperazione, per il loro coraggio».

Lo dice Lavinia Sposito, promotrice e una delle organizzatrici del flash mob che si svolgerà a Palermo. Il sit-in è in programma stasera, alle 19, a piazza Castelnuovo.

«Manifesti, bandiere, striscioni e altro che possano identificarsi con movimenti e gruppi politici non saranno accettati. Evitiamo stupide e inutili strumentalizzazioni e passerelle. Oggi scendiamo in piazza per le donne iraniane e tutti noi saremo testimonianza per le migliaia di voci non ascoltate, per le troppe morti, per le offese e ferite. Saremo presenti - conclude Sposito - perché alle nostre sorelle iraniane non venga più negato il diritto alla libertà di espressione e di pensiero. La libertà è un valore unico e questo deve essere l’unico scopo promosso e da portare avanti».

