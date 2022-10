Piccoli ambasciatori green crescono a Forum Palermo: giochi e spettacoli

Ambasciatori green crescono è il titolo di una iniziativa dedicata ai più piccoli che si svolgerà, da lunedì 10 a domenica 16 ottobre, in piazza Fashion (ingresso lato Uci) all’interno di Forum Palermo. Un calendario ricco di appuntamenti, incontri, spettacoli e giochi per sensibilizzare le nuove generazioni a rispettare e a conoscere l’ambiente che ci circonda.

Sotto la guida di animatori, bambine e bambini, saranno invitati a prendere parte ai laboratori ludici e creativi che li metterà a stretto contatto con le tecniche legate alla salvaguardia dell’ambiente, ad iniziare ad esempio a riconoscere i rifiuti per poi differenziarli, ma anche a realizzare dei disegni a tema green, e ancora seguire attraverso un monitor immagini che raccontano l’importanza di vivere in un ambiente pulito e sostenibile, o a trasformarsi, con palette, rastrelli, vasi e concime, in contadini per un giorno. Un gioco, quest’ultimo, che permetterà ai piccoli partecipanti di realizzare la propria pianta preferita e di portarsela a casa a fine laboratorio.

Piazza Fashion, allestita con una pavimentazione di erba sintetica ecosostenibile, fioriere ecologiche e sagome in cartone a tema rurale, dove i bimbi potranno scattare delle foto, oltre ad accogliere i laboratori, ospiterà nel fine settimana (sabato e domenica), sia di mattina che di pomeriggio, Burattiniamoli, un divertente spettacolo dove saranno protagonisti assoluti i burattini.

I laboratori, che potranno accogliere un numero massimo di 20 bambini, saranno gratuiti e non occorrerà alcuna prenotazione.

Gli orari dei laboratori di Ambasciatori green crescono: dal lunedì al venerdì ore 16/20; sabato e domenica ore 9.30/13.30 – 16/20.

Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale può utilizzare la Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

