Pedone investito nella notte a Palermo, caccia al pirata della strada

Un uomo di 38 anni è stato investito la scorsa notte in via Pasquale Calvi a Palermo mentre attraversava la strada. L’automobilista è fuggito lasciando il ferito sull’asfalto. Gli agenti della polizia municipale sono a caccia del pirata della strada. Il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Villa Sofia. I vigili urbani dell’infortunistica stanno cercando immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso l’impatto.

