Incidente a Bagheria, in auto contro villa Butera: abbattuto il cancello d'ingresso

Il botto questa notte ha svegliato il centro storico di Bagheria. Erano le due quando un'auto è finita contro il cancello di villa Butera, abbattendolo, e finendo poi all'interno della recinzione del palazzo comunale.

Protagonista un automobilista che ha perso il controllo della sua Fiat Punto a causa di un malore o perché ubriaco: la vettura ha sfondato lo storico cancello e ha terminato la sua corsa contro la facciata del palazzo che non ha subito danni, è rimasto però ferito il conducente che è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

Ha invece subìto notevoli danni il cancello, tanto da essere stato divelto e dall’auto è fuoriuscito olio motore che si è sparso in tutto il piazzale antistante l’ingresso dello storico palazzo.

L’auto è risultata essere senza assicurazione, sul posto sono intervenuti gli addetti del pronto intervento comunale e i carabinieri.

