Palermo, casa popolare occupata abusivamente in corso Pisani

Hanno chiamato i carabinieri, i residenti di un palazzo di corso Pisani, per chiedere che venisse liberato un appartamento che era stato occupato abusivamente. Ma la famiglia di quattro persone, tra cui un bambino, che abita nel condominio di case popolari non può essere mandata via. I militari hanno discusso con gli occupanti - peraltro già all’interno da qualche tempo - ma non hanno potuto fare altro che rimandare ogni mossa, in attesa di eventuali decisioni della magistratura.

