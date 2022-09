Vandali in azione a Palermo, imbrattata ex segreteria politica di Fratelli d’Italia

Episodio di vandalismo a Palermo. Ignoti hanno imbrattato la vetrata dell'ex segreteria politica di Fratelli d'Italia in via La Marmora, sede elettorale dei consiglieri comunali Giuseppe Milazzo e Tiziana D'Alessandro.

I vandali hanno coperto i manifesti elettorali con scarabocchi e scritto "No Fascismo" utilizzando la vernice rossa. L'atto vandalico è stato denunciato dalla stessa D'Alessandro che in un post corredato da una foto nella sua pagina Facebook.

"Ecco una risposta evidente alla domanda: dove porta il clima d'odio? Questo gesto non meriterebbe alcun commento perché si squalifica da solo - scrive D'Alessandro - ma non possiamo chiudere gli occhi davanti ad azioni come queste. È paradossale che l'imbrattamento delle vetrine era una prerogativa dei nazisti. Prendiamo atto che gli autori hanno trovato degna ispirazione".

"Per il resto mi auguro, come ho detto - conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - , che gli autori vengano individuati e il gesto venga condannato da tutte le parti politiche, soprattutto da quelle che ritengono di essere custodi e difensori della libertà in forma esclusiva".

