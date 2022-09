Furto nella scuola Saladino di Palermo, arrestati due minorenni

La polizia, la notte scorsa, ha arrestato due minorenni che stavano tentando di rubare materiale informatico all’interno della istituto comprensivo «Giuliana Saladino» di via Barisano da Trani. Le volanti «Zisa», «San Lorenzo» e «Mondello» sono state inviate dalla sala operativa presso l’istituto scolastico perché era scattato l’allarme anti intrusione. I poliziotti si sono accorti che alcune finestre erano state rotte e che sei casse acustiche, prese dalla sala teatro, ed un grande televisore si trovavano in cortile. Non appena hanno visto gli agenti i ladri hanno cercato di fuggire dal tetto, ma sono stati raggiunti e presi. Domani è prevista la convalida del provvedimento cautelare da parte del gip del tribunale per i minorenni.

