Cinisi, proprietario di un camping spara e ferisce due clienti dopo una lite per il conto della camera

Ci sarebbe una lite scoppiata per un contrasto sul prezzo di una camera dietro la sparatoria in cui sono stati coinvolti due uomini, padre e figlio, di 64 e 30 anni, ricoverati all’ospedale Cervello e Villa Sofia, e il titolare di un residence-camping di Cinisi, di via Porrazzi, vicino Torre Pozzillo.

Uno dei due feriti è arrivato in ospedale a bordo di un’auto, un secondo è stato portato all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 in codice rosso. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono intervenuti dopo la segnalazione per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

L’uomo che ha sparato, 76 anni, con una pistola detenuta legalmente ai due clienti è stato portato in ospedale per essere visitato, poi stato identificato in caserma. Domani sarà interrogato dal pm che sta coordinando le indagini. Dovrà spiegare cosa sia successo e perché ha reagito sparando colpi d’arma da fuoco contro i due clienti.

