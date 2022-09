Palermo, inseguimento alla Bandita: un uomo braccato da polizia e carabinieri

Inseguimento nella borgata della Bandita, a Palermo. Operazione congiunta di polizia e carabinieri.

Un uomo, inseguito dalle forze dell'ordine, si è dapprima rifugiato in spiaggia ma, braccato, ha continuato la sua corsa e, dopo essere entrato in una casa disabitata dalle finestre che danno sul mare, è uscito in strada su via Messina Marine e si è nascosto sotto a un camion in sosta. Polizia e carabinieri hanno circondato il mezzo.

Testimoni raccontano che sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

IN AGGIORNAMENTO

