Palermo, coniugi investiti da un'auto al Foro Italico: grave la donna

Incidente al Foro Italico di Palermo nel tardo pomeriggio di oggi. Due coniugi sono stati investiti da una Fiat Punto bianca mentre erano in procinto di attraversare la strada lungo il marciapiedi di Villa Giulia, poco dopo l'incrocio con via Lincoln.

Nell'impatto ha riportato gravi ferite la donna, di 55 anni, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla. Ha perso molto sangue. Nessuna conseguenza invece per il marito. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e la polizia municipale per i rilievi e verificare la dinamica di quanto accaduto.

Dopo l'impatto è andato in tilt il traffico all'altezza di Sant'Erasmo e lungo tutta via Messina Marine anche a causa dell'altro incidente del pomeriggio provocato da un cavallo imbizzarito a pochi passi dal porticciolo della Bandita.

