Incendio nella notte a Balestrate che ha minacciato decine di villette. Le fiamme sono divampate in un’area a verde in contrada Forgia. Sono stati attimi di grande paura questa notte con alcuni residenti della zona presi dal panico che hanno tempestato di chiamate il centralino dei vigili del fuoco. A intervenire il distaccamento di Carini e alcune squadre da Palermo che sono riuscite a domare il rogo riuscendo a mettere in salvo le abitazioni.

