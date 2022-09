L'avvocato Bongiorno positiva al Covid: ecco perché salta l'udienza Open Arms

Confermati i problemi di salute alla base dello slittamento dell’udienza del processo Open Arms a Palermo: sono dell’avvocato di Salvini. Lo precisa lo stesso leader della Lega. «Domani - dice Matteo Salvini - sono in Sicilia. Doveva esserci un’altra tappa del mio processo, è un Paese strano, si cercano fondi dall’estero, poi sono a processo perché ho difeso i confini italiani. Ma domani non vado per il processo, perché il mio avvocato ha il Covid, ma vado in Sicilia lo stesso». Come è noto, l'avvocato di Salvini è la palermitana Giulia Bongiorno, parlamentare della Lega. Già nei giorni scorsi era stato resto che l'avvocato Bongiorno posse positiva al Covid.

