Palermo, violenza sessuale su una giovane dopo una serata: arrestato

Un 41 enne palermitano è stato arrestato per il presunto stupro di una giovane avvenuto lo scorso fine settimana dopo una serata nei locali della movida cittadina. Secondo il Gip, che ha dato il via libera alla misura cautelare, vi sono gravi indizi di colpevolezza, emersi dalle indagini svolte dagli agenti del commissariato di polizia «San Lorenzo».

La giovane, dopo aver accettato un passaggio a casa, sarebbe stata violentata in un luogo appartato nell’auto e dopo una notte insonne si è rivolta alla polizia. All’identificazione del presunto stuporatore si è giunti attraverso i sistemi di videosorveglianza posti lungo il percorso che i due avevano fatto nella serata. Le immagini estrapolate hanno dato un volto all’uomo, mentre la vettura con cui si sarebbe allontanato con la vittima era riconoscibile anche per una vistosa ammaccatura posta a sinistra della targa. Da qui, attraverso una serie di controlli incrociati, si è risaliti alla sua identità.

