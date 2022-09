Palermo, denunciarono pizzo e usura: «Ora ci sentiamo abbandonati»

Si sentono abbandonati e traditi dallo Stato perché non li avrebbe tutelati dopo le denunce che hanno cambiato per sempre le loro vite. Per Giuseppe Balsamo, 52 anni, e Giuseppe Schirru, 57 anni, sono giornate drammatiche: il primo, commerciante della Noce, quattro anni fa ha denunciato il pizzo ma la sua richiesta di accedere al sistema di protezione per i testimoni di giustizia è stata bocciata mentre il secondo, imprenditore nel settore delle protesi ortopediche, è stato vittima di usura ed oggi, dopo il fallimento della sua azienda, è ad un passo dal perdere anche la casa in cui abita con la moglie e la figlia.

