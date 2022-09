Polizzi Generosa, ostruiti i bagni delle donne in piazza Santissima Trinità

A pochi giorni della ricorrenza della festa patronale di San Gandolfo, a Polizzi Generosa, in programma domenica 18 settembre, si registra un atto vandalico nel comune del Palermitano.

Ignoti hanno preso di mira i bagni delle donne ubicati in piazza Santissima Trinità: una enorme quantità di salviettine, a pacchi interi, fazzoletti e altro, è stata buttata appositamente nei bagni per ostruirli. La ditta incaricata di risolvere il problema sta ancora lavorando per tirare fuori tutto il materiale.

"Perché distruggere ciò che faticosamente si costruisce nell'interesse di tutti? Indubbiamente un atto spregevole - è l'amaro commento del sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi - compiuto di proposito a pochi giorni dalla ricorrenza del nostro Santo patrono. Chiunque sia stato, non importa se adulto o ragazzo, è certo che per agire in questo modo nutre odio verso il bene comune, verso tutti coloro, ciascuno con il suo ruolo, che contribuiscono a rendere migliore questa nostra comunità".

"Non arrendersi e perseguire questi atti vili è l'antidoto per il riscatto - sottolinea il primo cittadino che ha pubblicato una foto dello scempio - . Perché, perché distruggere un luogo pubblico, un servizio utile a tutti che ha dato prova di funzionare a beneficio di tutti? Se tutti i cittadini non sono custodi del bene pubblico, non se ne prendono cura, addirittura, se non denunciano chi arreca un così vistoso danno - conclude Librizzi - , non ci si salva, non si progredisce. La comunità diventa ostaggio dei solo pochi perversi personaggi che godono nel distruggere ciò che faticosamente si costruisce".

© Riproduzione riservata