Palermo, la nave per Civitavecchia parte con 6 ore di ritardo per un guasto: "Attesa estenuante"

Oltre sei ore di ritardo. Il traghetto da Palermo a Civitavecchia della compagnia Grandi Navi Veloci ieri, 11 settembre, ha lasciato il porto dopo le 24 sebbene la partenza fosse prevista per le 18. Un guasto ai motori, sebbene dalla compagnia non siano arrivati ulteriori chiarimenti, ha provocato il forte ritardo.

Sei ore, un tempo infinito per chi ha dei bimbi piccoli al seguito come il figlio di Salvatore Migliore che ha raccontato a Gds.it i disagi di ieri.

"La nave Splendid, appena arrivata da Tunisi, doveva partire alle 18, ma l'imbarco per chi aveva l'auto è avvenuto dopo una lunga attesa - racconta -. Una volta a bordo mio figlio mi ha raccontato che il traghetto era pieno zeppo ma i bar erano chiusi, così come i ristoranti. Ci è stato detto che era colpa di un guasto e che bisognava pazientare".

Oltre all'attesa anche i disagi per i servizi non subito funzionanti: "Bar e ristoranti sono stati aperti solo a tarda sera. Un problema specialmente per chi ha dei bimbi piccoli. Mio figlio ha una bambina di 2 anni e un bambino di 5. Era difficile utilizzare anche i bagni perché intasati. Per fortuna al guasto poi è stato posto rimedio, ma il traghetto è partito dopo la mezzanotte con oltre sei ore di ritardo".

