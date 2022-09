Aggredisce un giovane in strada a Palermo a colpi di bastone, ghanese denunciato

La Polizia ha individuato e denunciato in stato di libertà un extracomunitario, 39enne ghanese, presunto responsabile di un’aggressione ai danni di un giovane palermitano verificatasi in una via periferica.

Il tempestivo intervento degli agenti dei Falchi della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è servito ad evitare che la situazione degenerasse.

La lite sarebbe scaturita da motivazioni futili, nello specifico durante una passeggiata con il proprio cane, il giovane sarebbe stato aggredito con un bastone di legno da un cittadino extracomunitario che lo avrebbe percosso ripetutamente tanto da provocargli diverse ferite ed escoriazioni alle braccia.

A seguito della segnalazione gli agenti hanno raggiunto il luogo dove si sono sincerati delle condizioni di salute del malcapitato e, nel riaccompagnare il giovane presso la propria abitazione, hanno intercettato il presunto aggressore che procedendo in direzione opposta al percorso intrapreso dagli agenti impugnava ancora il bastone.

Gli agenti hanno fermato il malvivente che ha inveito anche contro i poliziotti, brandendo l’asta di legno e tentando di colpire anche loro.

Uno dei poliziotti intervenuti in soccorso è stato aggredito riportando lievi ferite alla spalla destra.

Il malvivente ha tentato nuovamente una veloce fuga che grazie alla prontezza e reattività degli operanti veniva vanificata. L’extracomunitario è stato condotto presso gli uffici di polizia dove è stato identificato.

Dagli accertamenti esperiti risultava che lo stesso era irregolare sul territorio nazionale. L’extracomunitario è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere ed inottemperanza a provvedimento di espulsione.

