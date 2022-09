Palermo, via Roma: furto di notte in un appartamento del palazzo antico mentre i proprietari dormono

Nel cuore della notte mentre i proprietari dormono, i ladri svaligiano la casa. È accaduto a Palazzo Moncada, in via Bandiera, di fronte alla chiesa di San Domenico, a Palermo. I ladri acrobati sarebbero entrati dai balconi lasciati aperti, in quanto faceva caldo, e sarebbero entrati in azione, accedendo alle stanze. Nessuno della famiglia si è accorto di nulla e i malviventi, silenziosamente, hanno agito indisturbati, rubando alcuni oggetti. In pochi istanti hanno razziato i ricordi di una vita, alcuni di valore e altri che i proprietari custodivano con grande affetto. Solo al mattino, quando si sono svegliati, i proprietari dell’abitazione si sono accorti dei cassetti manomessi e dell’argenteria, una parte spostata e una parte mancante.

