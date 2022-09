Palermo, torna l'Acchianata al santuario di Santa Rosalia: potenziati i bus Amat

«Uno dei momenti più sentiti da palermitane e palermitani torna finalmente quest’anno, dopo due anni di sofferenza per la pandemia. Domani si potrà tornare a percorrere l’acchianata al Santuario di Monte Pellegrino, il pellegrinaggio in segno di devozione alla Santa Rosalia. I palermitani potranno di nuovo rendere omaggio alla Patrona e il mio augurio ai concittadini è che le celebrazioni per la Santuzza di domani e domenica possano rappresentare un altro momento di rinascita per la nostra città, così come lo è stato il Festino. Questa amministrazione si è subito premurata di intervenire per rendere la salita devozionale percorribile da migliaia di devoti, che domani potranno vivere l’acchianata in sicurezza grazie agli interventi effettuati». Lo afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Per quanto riguarda le opere sul sentiero, dopo l’interdizione del 2020 della Protezione civile a causa dell’inagibilità del percorso della «strada vecchia» seicentesca per il Santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino, per consentire la percorribilità delle rampe già all’inizio del mese di agosto sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della «scala vecchia» verso il Santuario.

Il percorso messo in sicurezza e liberato dai rifiuti

Per rendere agevole e sicuro l’afflusso di fedeli sono stati completati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di tutto il percorso, attraverso la realizzazione di parapetti per una lunghezza di circa 500 metri e sono state riparate le buche del manto stradale. È stato liberato il percorso da rifiuti ed è stato effettuato un intervento di diserbo dalla Reset. È stato ripristinato e potenziato il servizio di illuminazione dall’Amg, sia a valle che a monte, anche grazie all’ausilio di torri-faro. Novità anche sul fronte del trasporto pubblico. Per garantire un regolare e agevole afflusso di fedeli, inoltre, l’Amat potenzierà il servizio della linea 812 da Piazza Croci allo spiazzale antistante la salita del Monte, con 12 bus che si alterneranno ogni 8 minuti. Saranno poi installate due autobotti di acqua potabile a valle del Monte a disposizione dei fedeli. Ai soggetti con disabilità, infine, sarà garantito l’accesso insieme ad un accompagnatore che avrà la possibilità di parcheggiare il veicolo nel piazzale del Santuario.

Potenziati i bus Amat per la visita al santuario

In occasione della festività religiosa e delle celebrazioni della patrona della città, Santa Rosalia, il servizio urbano della linea 812 sarà riorganizzato con un incremento del numero di bus destinati al percorso per e dal santuario di Monte Pellegrino a Palermo. Nei giorni 3 e 4 settembre e 10 e 11 settembre i bus destinati per il servizio saranno 12 con un frequenza di 8 minuti con collegamento dal capolinea di piazza Croci al santuario con fermata autorizzata alle falde, largo Sellerio per la salita e discesa dei passeggeri. In queste 4 giornate è prevista la presenza di un punto vendita biglietti alle falde e uno al santuario. L’Amat ricorda all’utenza che, nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 a bordo dei mezzi pubblici.

© Riproduzione riservata