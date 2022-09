Palermo-Catania, in arrivo lavori per l'asfalto a partire dallo svincolo di Casteldaccia

Sono stati ultimati in anticipo gli interventi di pavimentazione lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada Palermo-Catania, tra Villabate e Palermo. Lo dice l’Anas.

Il conglomerato bituminoso messo in opera è di tipo «drenante», che garantirà un più elevato livello di sicurezza in caso di condizioni meteo avverse. La riapertura totale della carreggiata avverrà in serata, mentre la segnaletica orizzontale verrà realizzata tra 15 giorni, tempo necessario per fare ossidare il conglomerato appena steso.

Da lunedì 5 settembre, invece, i lavori di stesa della pavimentazione di tipo drenante continueranno sulla carreggiata in direzione Catania, a partire dallo svincolo di Casteldaccia (km 8,200) in direzione della città etnea.

